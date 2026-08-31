Mau News: ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में बिजली निगम की लापरवाही, बिल जमा करने में एक सप्ताह बाकी, काट दी फर्म की बिजली

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ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक फर्म के मैनेजर पंकज कुमार ने बताया कि उन्हें बिजली का बिल दो दिन पहले ही प्राप्त हुआ था। बिल पर भुगतान की अंतिम तिथि छह सितंबर अंकित थी। उनका आरोप है कि शनिवार को बिजली निगम के कर्मचारी फर्म पर पहुंचे और बकाया बिल का हवाला देते हुए बिजली कनेक्शन काटने की बात कही।पंकज कुमार के अनुसार, कर्मचारियों को बताया गया कि बिल जमा करने की अंतिम तिथि अभी बाकी है और उससे पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बावजूद कर्मचारी कनेक्शन काटने पर अड़े रहे। बिजली आपूर्ति बाधित होने से काम ठप होने लगा तो फर्म प्रबंधन ने तत्काल कर्मचारियों को भेजकर बिजली बिल जमा कराया।फर्म प्रबंधन का आरोप है कि करीब पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से प्लास्टिक दाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। मशीनों के बंद रहने के कारण हजारों रुपये का कच्चा माल खराब होने की स्थिति में पहुंच गया। वहीं, बड़ी संख्या में श्रमिक भी काम ठप होने के कारण खाली बैठे रहे। इससे फर्म को आर्थिक नुकसान की आशंका जताई गई।अधीक्षण अभियंता मागेंद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित कर्मचारी की लापरवाही के चलते यह स्थिति बनी। मामले में अधिशासी अभियंता की ओर से संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।