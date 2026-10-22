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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Discussion on employment for persons with disabilities and strengthening of the organization

Mau News: दिव्यांगों के रोजगार और संगठन की मजबूती पर चर्चा

Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
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Discussion on employment for persons with disabilities and strengthening of the organization
कस्बे के ज्ञानोदय बाल विद्यालय में बुधवार को दिव्यांग संघर्ष सेवा समिति की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने, दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने और आगामी दिव्यांग दिवस के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में करीब 30 सदस्य शामिल हुए। वक्ताओं ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता बताई। बैठक में आगामी दिव्यांग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का संकल्प लिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार, कोषाध्यक्ष सुदामा शर्मा और सलाहकार झारखंडे तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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