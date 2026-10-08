मऊ : 308 पहियों का विशाल ट्रेलर पहुंचा, देखने के लिए उमड़ी भीड़; जा रहा लखीमपुर

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एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, ट्रेलर को बृहस्पतिवार सुबह वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से आगे रवाना किया गया। इसके सुरक्षित आवागमन के लिए रास्ते में आने वाले साइनबोर्ड और अन्य बाधाओं को हटाने या उन्हें ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाले हाईटेंशन तारों को भी हटाया गया है। विज्ञापन



एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, ट्रेलर को बृहस्पतिवार सुबह वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से आगे रवाना किया गया। इसके सुरक्षित आवागमन के लिए रास्ते में आने वाले साइनबोर्ड और अन्य बाधाओं को हटाने या उन्हें ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाले हाईटेंशन तारों को भी हटाया गया है।

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दोहरीघाट तक साइनबोर्ड किए जा रहे ऊंचे

दोहरीघाट तक फोरलेन पर लगे साइनबोर्ड को ऊंचा किया जा रहा है, ताकि ट्रेलर को आगे बढ़ने में परेशानी न हो। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी तैयारियां की गई हैं। अधिकारियों की निगरानी में ट्रेलर को आगे रवाना किया जाएगा।



यह ट्रेलर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी स्थित पीएलए (पॉली लैक्टिक एसिड) प्लांट के लिए रवाना हुआ था। करीब चार महीने पहले शुरू हुई इसकी यात्रा में ट्रेलर अलग-अलग रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहा है।



ट्रेलर के साथ 40 से 50 तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की टीम भी चल रही है। टीम ट्रेलर के संचालन के साथ ही रास्ते में आने वाली तकनीकी दिक्कतों पर नजर रख रही है।

ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहा 308 पहियों का विशाल ट्रेलर गुरुवार सुबह करीब नौ बजे मऊ के बढ़ुआ गोदाम पहुंचा। विशाल ट्रेलर को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ट्रेलर पर एक रिएक्टर लदा हुआ है।