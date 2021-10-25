फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Youthful face, yet bones show signs of aging

Mathura News: चेहरे पर जवानी, हड्डियां दे रहीं बुढ़ापे का संकेत

Wed, 16 Sep 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Youthful face, yet bones show signs of aging
मथुरा। चेहरा जवान, लेकिन हड्डियां उम्र से पहले बूढ़ी हो रही हैं। बदलती जीवनशैली ने कम उम्र में ही हड्डियों की सेहत बिगाड़ने का खतरा बढ़ा दिया है। धूप से दूरी, पोषण की कमी, मिलावटी खाद्य पदार्थ और नशे की आदतें इसकी बड़ी वजह बन रही हैं।देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, व्यायाम से दूरी और पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड का बढ़ता चलन शरीर पर भारी पड़ रहा है।
विज्ञापन

चिकित्सकों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों में विटामिन-डी की कमी मिल रही है। शहरी आकलनों में यह कमी करीब 90 प्रतिशत लोगों तक बताई जाती है, हालांकि वास्तविक स्थिति व्यक्ति और आबादी के अनुसार अलग हो सकती है। विटामिन-डी कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। सुबह की धूप इसका प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन देर से उठने और घर-दफ्तर की दिनचर्या ने लोगों का सूर्य के प्रकाश से संपर्क घटा दिया है।
विज्ञापन

चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक धूम्रपान और शराब का सेवन हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है, जिसका असर हड्डियों पर भी पड़ता है। वहीं, मिलावटी और पोषणहीन भोजन से शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन समेत जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। हड्डियों की मजबूती के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त धूप जरूरी है। लगातार हड्डियों में दर्द, कमजोरी या बार-बार फ्रैक्चर की शिकायत हो तो चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
90 प्रतिशत लोगों में विटामिन डी की कमी मिलती है। इससे जवानी में भी हड्डियां कमजोर हो रही है। इसका मुख्य कारण सुबह की धूप न लेना, गलत दिनचर्या, मिलावटी और पोषणहीन भोजन एवं शारीरिक व्यायाम की कमी है। - डा. नीरज अग्रवाल, सीएमएस, जिला चिकित्सालय
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed