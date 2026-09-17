Mathura News: एथेनॉल प्लांट नहीं चीनी मिल ही चाहिए

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धरना प्रदर्शन में गांव कमई और करहला से सैकड़ों किसान डीजे के साथ धरना स्थल पहुंचे और इथेनॉल प्लांट का विरोध करते हुए छाता शुगर मिल चलाने की मांग रखी। भूतपूर्व सैनिक परिषद के आंदोलन को समर्थन देने दोपहर के समय कुंवर नरेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया। दलील दी कि एथेनॉल प्लांट से प्रदूषण नहीं फैलता और यह क्षेत्र के रोजगार व विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने सरकार के फैसले को जनहित में बताया। कुंवर नरेंद्र के इन बयानों पर धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं, युवाओं और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने एक स्वर में उनकी बयानों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार के फैसले के प्रति अपनी असहमति जताई।बढ़ते तनाव को भांपते हुए पूर्व सैनिक सूबेदार ललित ने भीड़ को शांत किया। ललित ने कहा कि यहां किसी भी कीमत पर एथेनॉल प्लांट नहीं लगने दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में दोहराया कि जनता की एकमात्र और स्पष्ट मांग छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की है। इस दौरान जबर सिंह प्रधान, महिपाल सिंह आर्य, सूबेदार जोगेंद्र, सूबेदार इंद्रजीत, चंदन सिंह आदि रहे।