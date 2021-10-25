Mathura News: 251 किलो पंचामृत से हुआ दाऊजी महाराज का अभिषेक

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प्रातः आठ बजे मंदिर के मुख्य महंत मोहन गुरु के सानिध्य में विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच भगवान बलदेव जी एवं माता रेवती जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। आचार्य मालाराम शास्त्री, अनुज, अखिलेश शास्त्री एवं वेदांत ने पूजन-अर्चन कराया। इसके बाद 251 किलो दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से भगवान का अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुरजी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सायंकाल मंदिर को बेंगलुरु, कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों से मंगाए गए देशी-विदेशी फूलों से भव्य रूप से सजाया गया।फूलों की आकर्षक सजावट के बीच दाऊजी महाराज को विराजमान कर भक्तों के लिए दर्शन खोले गए। ठाकुरजी के समक्ष विशाल छप्पन भोग भी अर्पित किया गया। रात्रि में प्रसिद्ध कलाकारों ने दाऊजी महाराज के समक्ष भजनों की प्रस्तुतियां दीं। भक्ति गीतों पर श्रद्धालु देर रात तक भाव-विभोर होकर झूमते रहे। कार्यक्रम के समापन पर महाआरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान शरद नागर, सत्यप्रकाश, गोविंद प्रसाद, मनोज सर्राफ, विपिन, माणिक शर्मा, कृष्ण कुमार कान्हा, पिंटू अग्रवाल, अशोक, विष्णु, अतुल, मोहनलाल भारद्वाज मौजूद रहे।