Mathura News: कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति ठप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रंगजी बगीचा बिजली से पोषित नगर के रामानुज नगर, काछीपाड़ा, गोविंद क्षेत्र, खिन्नी वाली गली को जाने वाली बिजली की भूमिगत केबल में कई जगह फॉल्ट हो जाने से मंगलवार दोपहर दो बजे से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। लगभग 350 से अधिक घरों की बिजली लंबे समय के लिए गुल हो जाने पर विजया दशमी की रात को जहां लोग उत्सव मना रहे रहे हैं, वहां घरों में अंधकार छाया रहा। इतना ही नहीं पेयजल आपूर्ति भी ठप हो जाने से लोगों को पीने का पानी खरीदने को मजबूर रहे।दूसरे दिन बुधवार दोपहर को 24 घंटे में लोकेटर फॉल्ट मशीन, 11केवी लाइन की देखरेख करने वाली टीम को जगह-जगह पांच फॉल्ट मिले। फॉल्ट सड़क से चार मीटर गहरे मिले। जहां बिजली की एलटी लाइन के साथ ही सीवर एवं गैस की पाइप लाइन भी पड़ी है। फॉल्ट को जोड़ने के लिए गहराई में जगह बनाने के लिए विद्युत निगम की टीम को जेसीवी मशीन का सहारा लेना पड़ा। सीवर लाइन के नीचे फॉल्ट होने पर टीम को उसे जोड़ना बड़ी चुनौती साबित हुआ।एसडीओ राहुल चौरसिया ने बताया सड़क से चार फीट गहराई में सीवर के मेनहोल के नीचे पानी रिसने से बिजली की एलटी लाइन पांच जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी लाइन के पास गैस पाइप लाइन भी पड़ी है, जिससे फॉल्ट जोड़ने के लिए जेसीवी मशीन का सहारा लिया गया। जल्द ही विद्युत आपूर्ति सुचारु की जाएगी।