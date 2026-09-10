Mathura News: सौंख पहुंची रजत शिला का लोगों ने किया स्वागत

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इस दौरान संपूर्ण परिसर ’श्रीकृष्ण की जय और अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है’ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद प्रकरण में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि संपूर्ण भारत में एक लाख पवित्र स्थानों पर संकल्पित रजत शिला के पूजन के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम प्रभारी संयोजक पंडित राजेश पाठक ने बताया कि फलाहारी महाराज की नेतृत्व में संकल्पित रजत शिला पूज्य संतों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और सनातनियों द्वारा जन जागरण के तहत पूजित किया जा रहा है।शिला के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं को भगवान योगेश्वर श्री कृष्णा जन्मभूमि की लड़ाई से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर विश्व हिन्दू परिषद वरिष्ठ नेता जय राम शर्मा, हरिदास महाराज, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष महेश अग्रवाल, मंत्री विशेष अग्रवाल, उपाध्यक्ष अभिषेक गर्ग, विष्णु अग्रवाल, जुगलकिशोर गोयल, पूर्व मंत्री साकेत गर्ग, संतोष अग्रवाल, अनिल कुमार, मोनू, सोनू अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।