Mathura News: राजस्थान-हरियाणा की सीमाओं पर पहरा

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एसपी ग्रामीण आलोक राज नारायण ने पुलिस बल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के चालान काटे गए। ग्रामीण क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर भी चेकिंग की। शुक्रवार को दिन में भी अलग-अलग क्षेत्रों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता की टीमों ने संवेदनशील इलाकों में जांच-पड़ताल की। एसपी ग्रामीण ने बताया कि संदिग्ध वाहनों को जब्त किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है।

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मथुरा। बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस ने जिलेभर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। राजस्थान और हरियाणा से सटी जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी गई। इस दौरान 50 से अधिक संदिग्ध वाहन जब्त किए गए। बृहस्पतिवार शाम से शुरू हुआ चेकिंग अभियान देर रात दो बजे तक जारी रहा।