Mathura News: कैनाल पुल पर ओवरलोड ट्रैक्टर- ट्रॉली फंसी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:27 AM IST
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कोसीकलां। गोपाल बाग के समीप शेरगढ़ रोड पर कैनाल पुल पर रविवार को ओवरलोड गर्डर से लदा ट्रैक्टर-ट्रॉली पुल पर फंस गई। घटना के बाद सड़क के एक ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक वाहन रेंगते रहे, जिसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली में क्षमता से अधिक सामान लदा हुआ था। पुल पर चढ़ते समय वाहन के फंस जाने के कारण उसके आसपास से अन्य वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की संख्या बढ़ती चली गई और एक तरफ लंबा जाम लग गया। जाम में छोटे वाहनों के साथ-साथ बड़े वाहन भी फंसे रहे। पुल जैसे संवेदनशील मार्ग पर भारी वाहनों के फंसने से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों ने बताया कि जिस समय ट्रॉली फंसी, उस दौरान यदि पीछे कोई वाहन होता तो गंभीर हादसा हो सकता था। संवाद
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली में क्षमता से अधिक सामान लदा हुआ था। पुल पर चढ़ते समय वाहन के फंस जाने के कारण उसके आसपास से अन्य वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की संख्या बढ़ती चली गई और एक तरफ लंबा जाम लग गया। जाम में छोटे वाहनों के साथ-साथ बड़े वाहन भी फंसे रहे। पुल जैसे संवेदनशील मार्ग पर भारी वाहनों के फंसने से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों ने बताया कि जिस समय ट्रॉली फंसी, उस दौरान यदि पीछे कोई वाहन होता तो गंभीर हादसा हो सकता था। संवाद
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