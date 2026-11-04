Mathura News: संघर्षों को मात देकर जापान में फहराया परचम

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राम रतन ने बताया कि उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। वर्ष 2017 में एक सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद वह शारीरिक रूप से लाचार हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह बिस्तर पर आ गए और उन्हें अपनों का सहारा लेना पड़ा। तमाम मानसिक और शारीरिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2019 में पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू की। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि यह मथुरा जिले के इतिहास में पहला मौका है जब किसी पैरा एथलीट ने एशियाई स्तर पर मेडल हासिल किया है। राम रतन की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि यदि हौसला बुलंद हो, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। राम रतन ने बताया कि उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। वर्ष 2017 में एक सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद वह शारीरिक रूप से लाचार हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह बिस्तर पर आ गए और उन्हें अपनों का सहारा लेना पड़ा। तमाम मानसिक और शारीरिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2019 में पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू की।उन्होंने बताया कि यह मथुरा जिले के इतिहास में पहला मौका है जब किसी पैरा एथलीट ने एशियाई स्तर पर मेडल हासिल किया है। राम रतन की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि यदि हौसला बुलंद हो, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।

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मथुरा। जापान के नागोया शहर में आयोजित पैरा एशियाई गेम्स में मथुरा के पैरा एथलीट राम रतन ने शानदार प्रदर्शन कर देश और जिले का नाम रोशन किया था। उन्होंने एथलेटिक्स स्पर्धा की डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता की एफ-51 कैटेगरी में 10.35 मीटर थ्रो कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जिले की छाता तहसील के नरी गांव निवासी राम रतन का जापान से वापसी पर कई जगह स्वागत हुआ।