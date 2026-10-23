Mathura News: श्रीबांकेबिहारी मंदिर में पौन घंटे एक ही भंडारी रहा

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बृहस्पतिवार को पापांकुशा एकादशी पर सुबह की बेला में प्रणव गोस्वामी की सेवा रही। करीब पौन घंटे एक ही भंडारी होने के कारण कई श्रद्धालुओं द्वारा लाया गया प्रसाद और फूलमाला का चढ़ावा आराध्य तक नहीं पहुंच पाया। सेवाधिकारी ने इसकी वीडियो बना ली। इसमें एक ही भंडारी श्रद्धालुओं से फूलमाला लेते हुए दिख रहे हैं। जबकि बहुत से श्रद्धालु फूल माला और प्रसाद दिए बगैर ही दर्शन कर आगे बढते देखे जा रहे हैं। सेवाधिकारी प्रणव गोस्वामी ने मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह पिछले 12 दिनों से मंदिर प्रबंधन से भंडारी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने भंडारी के सुपरवाइजर से भी पिछले 9 दिनों से नियम अनुसार भंडारी देने को कहा। इसके बावजूद पौन घंटे तक एक ही भंडारी रहा। उन्होंने कहा कि एक ही भंडारी से भोग लाने का कार्य लिया जा रहा है। इस कारण यह समस्या सामने आ रही है।मंंदिर हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य एवं सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि कमेटी की बैठक में उन्होंने श्रद्धालुओं के भोग एवं माला को ठाकुरजी तक पहुंचाने के लिए छह भंडारी लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन कमेटी द्वारा सिर्फ दो भंडारी ही लगाए जा रहे हैं। जो कि मंदिर में सामान्य दिनों में आने वाले 50 हजार से 60 हजार श्रद्धालुओं की माला और प्रसाद सेवाधिकारी तक पहुंचाने के लिए कम हैं।