Mathura News: बंदर के खौफ से पांचवीं मंजिल से गिरा एमबीबीएस का छात्र, हालात गंभीर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:04 AM IST
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सौंख। हॉस्टल में अपने कमरे के सामने घूम रहे एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र बंदर के डर से पांचवीं मंजिल से गिर गया। उसकी हालत गंभीर है। घटना से हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी मच गई। घायल छात्र का उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
थाना मगोर्रा के गांव पाली डूंगरा स्थित केएम विश्वविद्यालय के हॉस्टल परिसर में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी वैभव गौड़ पुत्र मुकेश गौड़ सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे अपने कमरे के सामने घूम रहा था तभी अचानक बंदर आ गया। बंदर के डर से भयभीत छात्र वैभव गौड़ पांचवी मंजिल से गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया।
घटना से विश्वविद्यालय परिसर के अफरातफरी मच गई। आननफानन लोगों ने छात्र को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घायल छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर, कस्बे में छात्र के आत्महत्या करने की चर्चा रही। लेकिन पुलिस ने इससे इंकार किया है। सीओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला है कि बंदर के डर से पांचवीं मंजिल से एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र गिर गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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थाना मगोर्रा के गांव पाली डूंगरा स्थित केएम विश्वविद्यालय के हॉस्टल परिसर में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी वैभव गौड़ पुत्र मुकेश गौड़ सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे अपने कमरे के सामने घूम रहा था तभी अचानक बंदर आ गया। बंदर के डर से भयभीत छात्र वैभव गौड़ पांचवी मंजिल से गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया।
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घटना से विश्वविद्यालय परिसर के अफरातफरी मच गई। आननफानन लोगों ने छात्र को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घायल छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर, कस्बे में छात्र के आत्महत्या करने की चर्चा रही। लेकिन पुलिस ने इससे इंकार किया है। सीओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला है कि बंदर के डर से पांचवीं मंजिल से एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र गिर गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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