Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
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अग्रसेन जयंती
अग्रसेन जयंती पर श्रीअग्रवाल मंडल कृष्णा नगर द्वारा कलश यात्रा कृष्णा नगर मार्केट से सुबह 8 बजे।
महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा फरह में शाम 5 बजे से।
महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा ग्यालाल स्मृति भवन कोसीकलां से शाम 6 बजे से।
श्रीअग्रसेन जयंती मेला में पलक मुच्छल नाइट बीएसए कॉलेज के मैदान पर रात 9 बजे से।
छात्र संवाद
एनएसयूआई का छात्र संवाद कार्यक्रम पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में सुबह 11 बजे।
उद्घाटन
प्रशासनिका भवन का उद्घाटन थाना फरह में दोपहर 1 बजे।
रामलीला
राम वनवास की झांकी का नगर भ्रमण ग्यालाल स्मृति भवन कोसीकलां से शाम 6 बजे।
सुग्रीव मित्रता व बाली वध लीला का मंचन शेरगढ़ के रामलीला मैदान पर शाम 7 बजे।
खरदूषण वध, सीताहरण की लीला चित्रकूट लीला मंच मसानी पर शाम 7 बजे।
श्रीराम बारात का आयोजन महावन में रात 8 बजे।
चित्रकूट मिलन लीला छाता के रामलीला मैदान पर रात 9 बजे।
विज्ञापन
अग्रसेन जयंती पर श्रीअग्रवाल मंडल कृष्णा नगर द्वारा कलश यात्रा कृष्णा नगर मार्केट से सुबह 8 बजे।
महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा फरह में शाम 5 बजे से।
महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा ग्यालाल स्मृति भवन कोसीकलां से शाम 6 बजे से।
श्रीअग्रसेन जयंती मेला में पलक मुच्छल नाइट बीएसए कॉलेज के मैदान पर रात 9 बजे से।
छात्र संवाद
एनएसयूआई का छात्र संवाद कार्यक्रम पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में सुबह 11 बजे।
उद्घाटन
प्रशासनिका भवन का उद्घाटन थाना फरह में दोपहर 1 बजे।
रामलीला
राम वनवास की झांकी का नगर भ्रमण ग्यालाल स्मृति भवन कोसीकलां से शाम 6 बजे।
सुग्रीव मित्रता व बाली वध लीला का मंचन शेरगढ़ के रामलीला मैदान पर शाम 7 बजे।
खरदूषण वध, सीताहरण की लीला चित्रकूट लीला मंच मसानी पर शाम 7 बजे।
श्रीराम बारात का आयोजन महावन में रात 8 बजे।
चित्रकूट मिलन लीला छाता के रामलीला मैदान पर रात 9 बजे।