Mathura News: कॉल से लेकर कालोनी तक पीछा.. तीन माह तक की बैंककर्मी दंपती की रेकी

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सपा नेता ने महिलाकर्मी का नंबर हासिल कर उसे गलत कॉल किए थे। जब नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वह व्हाट्सएप मैसेज भेजे। जवाब नहीं मिले तो सपा नेता बैंक तक पहुंच गया। बैंक में सपा नेता को महिलाकर्मी ने अभद्र व्यवहार पर जमकर फटकारा था। अन्य कर्मचारियों ने भी उसे खरी-खोटी सुनाई। इसके बावजूद उसने महिला को संदेश भेजकर भैयाजी से कहकर आईएएस बनवाने का प्रलोभन दिया। इसके बाद परेशान बैंककर्मी और उसके अधिकारी पति ने कोतवाली में लिखित शिकायत की।सपा नेता करीब तीन माह से दंपती की की रेकी कर रहा था। उसने ऑफीसर कालोनी के गार्डों से उनकी दिनचर्या के समय पूछे। उनकी निजी गाड़ियों के रिकॉर्ड तक जुटाए। एक रात देर तक सपा नेता को ऑफीसर कालोनी में गार्ड और अधिकारियों ने बेवजह घूमते हुए पकड़ लिया था। यहां उसे जमकर फटकार लगाकर भगा दिया था। बताते हैं कि सपा नेता ने महिला और उसके पति के सोशल अकाउंट खंगालकर उनकी निजी जानकारियां जुटा लीं थी। इनके आधार पर कथित पत्रकार से अधिकारी पति की कई झूठी शिकायतें कराई। आरोप है कि सभी आरोप झूठे और दंपती पर दबाव बनाने को लगाए थे। सपा नेता ने इसे स्वीकार भी किया है।महिला बैंककर्मियों ने भी बनाई दूरीसपा नेता के व्यवहार से अन्य बैंककर्मी महिला भी परेशान थीं। तीन माह से कोई महिलाकर्मी उससे बात नहीं कर रही। वह महिलाकर्मियों के प्रति गलत आचरण रखता था। बैंक और कालोनी में सार्वजनिक फटकार और पुलिस शिकायत के बाद भी सपा नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।