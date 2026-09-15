Mathura News: साड़ी फैक्टरी में करंट से इलेक्ट्रीशियन की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:03 AM IST
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मथुरा। मसानी लिंक मार्ग पर स्थित साड़ी फैक्टरी में कार्य कर रहा इलेक्ट्रीशियन करंट की चपेट में आ गया है। साथियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फैक्टरी के बाहर पीड़ित परिजन ने हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया।
पुलिस के अनुसार, साड़ी फैक्टरी में 26 अगस्त से बंद है। वहां पर विद्युत संबंधी कमियों को ठीक कराया जा रहा है। सोमवार को कासगंज के रामनगर निवासी इलेक्ट्रीशियन जसवीर सिंह अपने साथियों के साथ फैक्टरी में विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वह गोविंद नगर क्षेत्र के सरस्वती कुंड के पास किराये पर परिवार के साथ रहते थे। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। फैक्टरी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। परिजन ने फैक्टरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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पुलिस के अनुसार, साड़ी फैक्टरी में 26 अगस्त से बंद है। वहां पर विद्युत संबंधी कमियों को ठीक कराया जा रहा है। सोमवार को कासगंज के रामनगर निवासी इलेक्ट्रीशियन जसवीर सिंह अपने साथियों के साथ फैक्टरी में विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वह गोविंद नगर क्षेत्र के सरस्वती कुंड के पास किराये पर परिवार के साथ रहते थे। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। फैक्टरी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। परिजन ने फैक्टरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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