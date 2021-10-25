Mathura News: यम द्वितीया से पहले चमकाए यमुना के घाट

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यम द्वितीया स्नान से पूर्व यमुना के घाटों की बदहाली, गंदगी और यमुना जल प्रदूषण की खबरें अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद जागे नगर निगम ने यमुना के घाटों के साथ नदी का सफाई का अभियान शुरू कर दिया है।बुधवार तक पांच घाटों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया। घाटों पर जमा गंदगी और कचरे को हटाने के साथ सीढ़ियों और स्नान स्थलों की भी सफाई की जा रही है। इसके लिए पॉकलेन और जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही यमुना में तैरती गंदगी को भी बाहर निकलवाया जा रहा है, जिससे आगामी 11 नवंबर के पर्व पर श्रद्धालुओं को स्नान के लिए साफ स्थान और स्वच्छ यमुना जल मिल सके। शेष घाटों पर भी सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है।विशेष इंतजाम किए जा रहेनगर निगम का ध्यान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए स्वच्छता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर है। स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और अन्य उपकरणों की जांच कर उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। नावों एवं गोताखोरों की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।पॉकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से यमुना के घाटों की सिल्ट सफाई एवं कर्मचारियों की मदद से घाटों की सफाई कराई जा रही है। यम द्वितीया पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। -राम गोपाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी