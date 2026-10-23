Mathura News: 29 दिन के लिए ब्रज की रज में रमेंगे देश विदेश से आए श्रद्धालु

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ब्रज में कार्तिक मास का विशेष महत्व माना गया है। बृहस्पतिवार से शुरू हुए इस मास की नियम सेवा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की दिनचर्या ब्रह्ममुहूर्त में सुबह चार बजे से शुरू होगी। श्रद्धालु स्नान के बाद मंदिरों में मंगला आरती में शामिल होकर अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। इसके बाद मंदिरों की परिक्रमा, नाम-जप, पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन में समय बिताएंगे। कई श्रद्धालु गोवर्धन की सप्तकोसीय परिक्रमा कर भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे।वृंदावन, राधाकुंड और गोवर्धन में कार्तिक मास के दौरान विशेष धार्मिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। राधाकुंड और श्यामकुंड के घाटों से लेकर यमुना तट तक शाम होते ही दीपदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हजारों दीपों की रोशनी जल में प्रतिबिंबित होकर भक्तिमय वातावरण को और आकर्षक बनाएगी।कार्तिक नियम सेवा में श्रद्धालु सादगीपूर्ण जीवन, सात्विक भोजन और भगवान के नाम-स्मरण को विशेष महत्व देते हैं। 34 दिनों तक चलने वाली यह साधना कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के साथ संपन्न होगी। ब्रज में श्रद्धालुओं का यह प्रवास आस्था, परंपरा और भक्ति की जीवंत तस्वीर पेश करेगा।हर साल आते हैं लाखों श्रद्धालुब्रज का आध्यात्मिक महत्व होने के कारण हर साल यहां लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से आते हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल इस मास में लगभग दो लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। कार्तिक मास का महत्व होने पर यहां ब्रज तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में ब्रज रज उत्सव का आयोजन किया जाता है। सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका गंगा से वृंदावन के स्वामी हरिदास जी प्रेक्षागृह में 23 अक्तूबर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज होगा, जो 28 अक्तूबर तक चलेगा।