Mathura News: अयोध्या से आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी

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अयोध्या के आंबेडकर नगर निवासी अशोक कुमार तिवारी (48) रविवार सुबह आठ बजे बस से 60 लोगों के दल के साथ वृंदावन आए। उनकी बस चालक ने छटीकरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के सामने पार्किंग में खड़ी कर दी। यहां से अशोक श्रीबांकेबिहारी मंदिर जाने से पहले अपने रिश्तेदार सुल्तानपुर निवासी रमाकांत द्विवेदी, उमरावां निवासी भवानी यादव एवं रामसकल दुबे के साथ टेंपो से पहले चीर घाट पहुंचे व यमुना स्नान किए। इसके बाद घाट के समीप परिक्रमा मार्ग पर चाय पी और फिर श्रीबांकेबिहारी मंदिर के लिए चले। रास्ते में रंगीली कुंज के समीप अचानक अशोक की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टी हुई और बेहोश होकर गिर पड़े। साथ चल रहे लोगों ने उन्हें संभाला और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से सहायता मांगी। पुलिस ने एंबुलेंस से श्रद्धालु को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। यहां आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनका प्राथमिक उपचार किया। कुछ समय बाद हालत में सुधार आने पर रमाकांत द्विवेदी उन्हें अयोध्या ले गए।डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि श्रद्धालु की नाक और मुंह से खून आने का कारण ब्लड प्रेशर एवं किसी अन्य चोट के कारण हो सकता है। यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।