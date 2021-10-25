फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Demand for implementing reservation based on economic grounds at the Gaur Ghar conference

Mathura News: गौर घार सम्मेलन में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग

Mon, 05 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Demand for implementing reservation based on economic grounds at the Gaur Ghar conference
चौमुहां। छोटी आटस गांव में आयोजित ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के गौर घार सम्मेलन में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की गई। सभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार का ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ तलवार भेंट कर, पगड़ी बांधकर और फूल मालाओं से स्वागत किया।
विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा कि सरकार को ऐसे कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए, जिनसे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरक्षण को जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की। कहा कि गरीबी किसी जाति विशेष की समस्या नहीं है। हर समाज में गरीब और असहाय परिवार हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सम्मेलन के आयोजक एवं गौर घार अध्यक्ष ठाकुर भरत सिंह ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर सामाजिक हितों के लिए संघर्ष करना होगा। इस मौके पर राजकुमार तोमर, जगदीश, पूरण सिंह, पवन ठाकुर, गगन ठाकुर, धनीराम गौर, कुंजी ठाकुर सहित सभा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरी सिंह गौर ने की तथा संचालन विजय सिंह राजपूत ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed