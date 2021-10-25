Mathura News: छाता चीनी मिल आंदोलन बना जनांदोलन

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यह मार्च शुगर मिल स्थित धरना स्थल पर पहुंचा। पैदल मार्च के दौरान कस्बे में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। इसके बाद गांव बिखरारी, खैरार किसान पहुंचे। जगह-जगह कस्बा वासियों ने आंदोलनकारियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा, दो दिन पूर्व धरने को आघात पहुंचाने की नीयत से मुझ पर हमला किया गया था। उस पूरे षड्यंत्र के बावजूद मैं मंच छोड़कर केवल इसलिए हट गया ताकि आंदोलन की मर्यादा और शांति भंग न हो। लेकिन आज मैं सत्ता के मद में चूर तानाशाहों से कहना चाहता हूं कि आपकी तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारे किसान और जवानों की इस अभेद्य एकता को कोई नहीं तोड़ सकता।इस दौरान पूर्व चेयरमैन राजपाल सिंह उर्फ झब्बो, जगपाल चौधरी, दिगंबर चौधरी, भोला मेंबर, अमर सिंह और पदम फौजी सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे। दिनभर चले इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान पूरा धरना परिसर और आसपास का क्षेत्र जय जवान, जय किसान के गगनभेदी नारों से गूंजता रहा। इस दौरान कर्मयोगी ललित कुमार सूबेदार, किशन सिंह आर्य, जबर सिंह प्रधान,जसवंत प्रधान, बाबा गोपाल दास, त्रिलोकी मेंबर समेत किसान और महिलाएं मौजूद रहीं।