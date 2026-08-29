Mathura News: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में कैबिनेट मंत्री ने सीएम से की बात

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान पर बुधवार शाम नाला पटरी मार्ग पर जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने हमला कर दिया था। हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। एक मिनट छह सेकेंड की फुटेज में जिम से बाहर निकलने से लेकर हमलावरों की फायरिंग और उनके भागने का घटनाक्रम कैद है। इस मामले में अंकित के पिता ने कहा था कि उनके पुत्र की किसी बड़े गैंग से कोई दुश्मनी नहीं थी।कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चाैधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने अंकित के पिता सतवीर बालियान से फोन पर बात करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा व्यक्त किया है।