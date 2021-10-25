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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Briefed on Income Tax Act and GST provisions

Mathura News: आयकर अधिनियम व जीएसटी के प्रावधानों से कराया अवगत

Mon, 05 Oct 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:29 AM IST
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Briefed on Income Tax Act and GST provisions
मथुरा। जिला टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से स्थानीय होटल में साधारण सभा एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें नए आयकर अधिनियम, 2025 में हुए बदलावों के साथ टीडीएस और जीएसटी के नवीन प्रावधानों की जानकारी विशेषज्ञों ने अधिवक्ताओं को दी। वक्ताओं ने कानूनों में लगातार हो रहे बदलावों के अनुरूप टैक्स प्रोफेशनल्स को अपडेट रहने की आवश्यकता बताई।
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मुख्य वक्ता सीए अभिषेक अग्रवाल और सीए अदिति अग्रवाल ने आयकर और जीएसटी से जुड़े नए नियमों, प्रावधानों तथा उनके व्यावहारिक पहलुओं को समझाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया गया। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान की गई।
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इस दौरान जिला टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष कृष्ण शर्मा, सचिव रोहिताश चौधरी, उपाध्यक्ष शेखर शर्मा, अमित सक्सेना और महीप अरोड़ा, देवेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, कन्हैया कृष्ण, रेशु अग्रवाल, हर्षल शर्मा मौजूद रहे। संचालन अमित सक्सेना और शेखर शर्मा ने किया।
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