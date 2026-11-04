फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Bike-borne miscreants robbed an elderly man of 2.13 lakh.

Mathura News: बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग से 2.13 लाख रुपये लूटे

Wed, 04 Nov 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Bike-borne miscreants robbed an elderly man of 2.13 lakh.
छाता। कोतवाली क्षेत्र में केडी मेडिकल कॉलेज के पुल के पास सोमवार को बाइक सवार दो बदमाशों ने पैदल जा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को धक्का देकर 2 लाख 13 हजार रुपये लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से भाग गए। पुलिस जांच कर रही है।
विज्ञापन

गांव कौकेरा निवासी वासुदेव घर से 1 लाख 12 हजार रुपये लेकर निकले थे। इसके बाद उन्होंने मंडी में धान बेचा, इससे उन्हें 1 लाख 1 हजार रुपये और मिले। यह रकम उन्हें किसी को भुगतान करनी थी। वासुदेव ने बताया कि वे करीब 2 लाख 13 हजार रुपये लेकर मथुरा से अकबरपुर पहुंचे थे। यहां वाहन से उतरने के बाद हाईवे किनारे थीम पार्क वाले रास्ते से पैदल अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने उन्हें रोक लिया।
विज्ञापन

आरोप है कि उनमें से एक युवक ने वासुदेव को धक्का दिया और उन्हें पार्क की तरफ ले गया। इसके बाद उनके कुर्ते की जेब में रखी नकदी छीनकर दोनों छाता की ओर भाग गए। वासुदेव के मुताबिक एक युवक ने हेलमेट पहन रखा था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने दो बदमाशों के खिलाफ लूट की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed