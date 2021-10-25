Mathura News: आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

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शिकायतकर्ता सूर्यवीर सिंह का आरोप है कि बाकलपुर में 1.650 हेक्टेयर जमीन हड़पने के लिए एक महिला को प्रिंसेस प्रताप कुमारी बना दिया। उससे जमीन का मुख्तारनामा और वसीयत करवाई जबकि प्रिंसेस प्रताप कुमारी पूर्व महाराजा अलवर की पुत्री थीं और उनकी मृत्यु 17 जनवरी 2023 को हुई थी। इसे लेकर रवींद्र गुप्ता आदि के विरुद्ध धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।शिकायतकर्ता ने कहा कि फर्जी मुख्तारनामे से जमीन के बैनामे किए लेकिन नामांतरण खारिज हो गए। रिमांड मजिस्ट्रेट के आदेश में वसीयत पर लगी फोटो राजकुमारी के आधार कार्ड की तस्वीर से अलग बताई गई। वसीयत में महिला की उम्र करीब 40-45 वर्ष, जबकि राजकुमारी की उम्र 90 वर्ष से अधिक थी। जमानत पर सुनवाई कर रही अदालत ने विवेचक से अभी फोटो संबंधी साक्ष्य संकलित नहीं किए हैं। बचाव पक्ष ने दस्तावेज को वास्तविक बताते हुए आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता पक्ष झूठे मुकदमे के जरिये 25 करोड़ रुपये चौथ मांग रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी रद कर दी है।