Mathura News: श्रीबांकेबिहारी मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

विज्ञापन

सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही विद्यापीठ चौराहा और वीआईपी मार्ग से लेकर मंदिर तक भक्तों की लंबी कतारें लग गईं थीं। जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा क्षेत्र ठाकुरजी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। उमस भरी गर्मी के बावजूद भक्तों के उत्साह में कमी नहीं दिखी। भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि मंदिर परिसर से लेकर आसपास के बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची।भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस मुस्तैद दिखी। वन-वे व्यवस्था को लागू करने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी। मंदिर के द्वार से पहले सीढ़ियों पर आपाधापी मची रही। कुछ श्रद्धालु चप्पल-जूते पहनकर सीढ़ियों तक पहुंचे। वहां तैनात पुलिस और सुरक्षा गार्ड ने ऐसे श्रद्धालुओं के चप्पल-जूते चबूतरे की सीढ़ियों पर ही उतारवा दिए। मंदिर में भक्तों ने रेलिंग के बीच से आराध्य के दर्शन किए। मंदिर के सेवायत मयंक गोस्वामी ने बताया कि दो अक्तूबर, शनिवार एवं रविवार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण भीड़ अधिक रही।