Mathura News: 750 अधिवक्ता पांच दिवसीय मुंबई टूर पर होंगे रवाना

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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान अधिवक्ता मुंबई और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। अधिवक्ता महाराष्ट्र स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध लोनावाला और खंडाला में अधिवक्ताओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सात होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग कराई गई है।दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिजमथुरा। दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।कोतवाली पुलिस ने सुखदेव नगर निवासी चंद्रपाल को 19 जून 2026 को महिला के साथ दुष्कर्म करने, शिकायत करने पर पीड़िता के पति से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया। सुनवाई के दौरान जिला जज विकास कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाईमथुरा। दो लाख रुपये के लेनदेन में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। यह घटना जून को छाता थाना क्षेत्र में हुई थी। छाता के बरौली निवासी राजवीर सिंह का विष्णु सिंह और विक्रम सिंह से दो लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। जून में रुपये वापस मांगने पर दोनों ने साजिश रची और राजवीर को बुलाकर सफेद रंग की वैन में बैठा लिया। इसके बाद गाड़ी में ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव हाईवे किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एसपी ग्रामीण आलोक राज नारायण ने बताया है कि इनका आमजन में भय है और इनके खिलाफ लोग बोलने से भी घबराते हैं। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है।टमाटर फेंकने पर दो पक्षों में पथरावमथुरा। कृष्णानगर में बुधवार रात को टमाटर फेंकने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव होने लगा और एक-दूसरे पर हमलावर हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया और चार के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात 10 बजे एक निजी अस्पताल के पीछे रहने वाले राघवेंद्र और वीरेंद्र के बीच टमाटर फेंकने को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। गाली-गलौच और मारपीट के बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना में दो लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि दोनों पक्षों के राघवेंद्र, राकेश, वीरेंद्र और रवि के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की गई है।