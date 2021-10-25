Mathura News: जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 661 मरीज

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सुबह अस्पताल खुलते ही मरीज पर्चा काउंटर और चिकित्सकों के कक्षों के बाहर पहुंचने लगे। इनमें विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज शामिल रहे। शुरुआती समय में मरीजों की भीड़ अधिक रही लेकिन बाद में कतार सिमट गई और व्यवस्था सामान्य हो गई। सीएमएस डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को 1216 मरीज अपना उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल आए थे। मरीजों को सलाह है कि वे निर्धारित समय से पहले अस्पताल पहुंचकर पंजीकरण और चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर लें।

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मथुरा। त्योहार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को 661 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सुबह से ही पर्चा बनवाने और चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरीजों की कतारें लगीं, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ कम हो गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मंगलवार को भी हॉफ डे के चलते ओपीडी दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होगी।