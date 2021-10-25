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Mathura News: जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 661 मरीज

Tue, 20 Oct 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:20 AM IST
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661 patients arrived at the district hospital's OPD
मथुरा। त्योहार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को 661 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सुबह से ही पर्चा बनवाने और चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरीजों की कतारें लगीं, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ कम हो गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मंगलवार को भी हॉफ डे के चलते ओपीडी दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होगी।
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सुबह अस्पताल खुलते ही मरीज पर्चा काउंटर और चिकित्सकों के कक्षों के बाहर पहुंचने लगे। इनमें विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज शामिल रहे। शुरुआती समय में मरीजों की भीड़ अधिक रही लेकिन बाद में कतार सिमट गई और व्यवस्था सामान्य हो गई। सीएमएस डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को 1216 मरीज अपना उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल आए थे। मरीजों को सलाह है कि वे निर्धारित समय से पहले अस्पताल पहुंचकर पंजीकरण और चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर लें।
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