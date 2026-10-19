Mathura News: दुष्कर्म के बाद छिना राजेंद्र से सपा के राष्ट्रीय सचिव का पद

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महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि गोवर्धन के नगला मोरा निवासी राजेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद दोस्ती हो गई। मथुरा में फ्लैट लेने के लिए उन्होंने राजेंद्र से परामर्श लिया। इसके बाद महिला ने राजेंद्र को 6.5 लाख रुपये टोकन मनी के रूप में दे दिए। आरोप है कि सितंबर 2024 में हैदराबाद के एक होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर राजेंद्र ने उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर करीब 40 लाख रुपये वसूल लिए।वहीं राजेंद्र का कहना है कि पैसों के लेनदेन के आरोप में उन्होंने अगस्त माह में थाना सदर व रिफाइनरी में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी रंजिश के चलते महिला ने यह कार्रवाई कराई है। उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। सभी आरोप निराधार हैं।