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Mathura News: दुष्कर्म के बाद छिना राजेंद्र से सपा के राष्ट्रीय सचिव का पद

Mon, 19 Oct 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:53 AM IST
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Rajendra stripped of SP national secretary post following rape allegations
मथुरा। सपा नेता राजेंद्र सिंह उर्फ फरारी पर दिल्ली की महिला ने दुष्कर्म करने और 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज होने बाद पार्टी ने राजेंद्र सिंह को अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव के पद से पदमुक्त कर दिया है।
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महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि गोवर्धन के नगला मोरा निवासी राजेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद दोस्ती हो गई। मथुरा में फ्लैट लेने के लिए उन्होंने राजेंद्र से परामर्श लिया। इसके बाद महिला ने राजेंद्र को 6.5 लाख रुपये टोकन मनी के रूप में दे दिए। आरोप है कि सितंबर 2024 में हैदराबाद के एक होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर राजेंद्र ने उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर करीब 40 लाख रुपये वसूल लिए।
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वहीं राजेंद्र का कहना है कि पैसों के लेनदेन के आरोप में उन्होंने अगस्त माह में थाना सदर व रिफाइनरी में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी रंजिश के चलते महिला ने यह कार्रवाई कराई है। उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। सभी आरोप निराधार हैं।
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