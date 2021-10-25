Mathura News: चार माह में गुम 543 मोबाइल फोन बरामद कर धारकों को सौंपे

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एसपी क्राइम श्वेता यादव ने बताया कि ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों के मोबाइल गिरने या गुम होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। क्राइम ब्रांच की सर्विलांस शाखा प्रभारी विकास शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम और खोए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें बरामद किया। 12 मई से 30 सितंबर के बीच थानों की टीमों के सहयोग से जनपद के अलावा सीमावर्ती राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर 543 मोबाइल फोन बरामद किए। रविवार को पुलिस ने मोबाइल धारकों को बुलाकर उनके गुम हुए फोन सौंपे।

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मथुरा। खोये हुए मोबाइल फोन तलाशने में पुलिस सर्विलांस सेल को सफलता मिली है। टीम ने करीब चार माह में गुम हुए 543 मोबाइल फोन बरामद कर रविवार को उनके धारकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये है।