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Mathura News: बुखार से राहत नहीं, दवा हो रही बेअसर

Tue, 01 Sep 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:54 AM IST
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250 patients arriving at the district hospital
मथुरा। मौसम में बदलाव और उमस से बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 250 मरीज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कई मरीजों का कहना है कि कई दिन से दवा लेने के बावजूद बुखार से पूरी तरह राहत नहीं मिल रही है। चिकित्सक ऐसे मरीजों की जांच कराने के बाद उपचार कर रहे हैं।
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जिला अस्पताल में इन दिनों बुखार से पीड़ित मरीजों की सुबह से ही ओपीडी में कतार लगने लगती हैं। चिकित्सक मरीजों को बिना जांच के दवा लेने से बचने की सलाह दे रहे हैं। अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की खून की जांच भी कराई जा रही है। रोजाना करीब 200 मरीजों के रक्त के नमूने जांच के लिए लिए जा रहे हैं।
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वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. रवि माहेश्वरी का कहना है कि बारिश के मौसम में मच्छर जनित और अन्य संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीजों को चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा लेनी चाहिए। उनके अनुसार बदलते मौसम में खानपान और सफाई का ध्यान रखें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के उपाय करें।
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