Mainpuri News: पेड़ से गिरकर घायल युवक की अस्पताल में मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:33 PM IST
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बिछवां। किसान का इकलौता बेटा बकरियों के लिए पेड़ पर चढ़कर डालियों छांट रहा था, इस दौरान वह डाली सहित नीचे गिरकर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। गांव नगला काकन निवासी आदेश कुमार (20) पुत्र महेंद्र सिंह यादव 11 सितंबर को खेतों पर बकरियों के लिए पेड़ों से टहनियां और पत्ते छांट रहा था। वह डाली सहित नीचे गिर गया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से सैफई रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।संवाद
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