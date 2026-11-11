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Mainpuri News: शराब देने से मना करने पर किया युवक पर लाठी-डंडों से हमला

Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
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Youth attacked with sticks and clubs after refusing to provide liquor
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में शराब देने से मना करने पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया, उसे लाठी-डंडों से पीटा गया और आरोपी ने खुद को एक नेता का गनर बताते हुए धमकाया। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
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आजाद नगर निवासी नवीन कुमार ने बताया कि 9 नवंबर की शाम करीब छह बजे वह बाइक से जा रहा था। वह कॉलोनी निवासी सागर के मकान के सामने पहुंचा, तभी उसने रोक लिया और शराब मांगने लगा। नवीन के मना करने पर वह आग बबूला हो गया। विवाद के तूल पकड़ने के बाद सागर ने साथी राज, समीर और बंटी को बुला लिया। सभी ने गाली-गलौज करते हुए नवीन को लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। सागर ने जाते हुए धमकी दी कि वह एक नेता का गनर है। दोबारा इस रास्ते से निकला तो जान से मार दूंगा। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, आरोपियों तलाश जारी है।
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