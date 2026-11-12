Mainpuri News: बुखार से पीड़ित युवती और महिला की उपचार के दौरान मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:57 PM IST
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ज्योंती। विकासखंड कुरावली के ग्राम घनश्यामपुर में बुखार से पीड़ित एक युवती और महिला की मौत से गांव में शोक का माहौल है। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए दूसरे शहरों के अस्पतालों में ले गए थे।
गांव घनश्यामपुर निवासी प्रिया (19) पुत्री ओमप्रकाश यादव को बुखार की शिकायत थी। परिजनों ने पहले ज्योंती में इलाज कराया। आराम न मिलने पर उसे पीजीआई सैफई, इटावा ले गए। हालत में सुधार न होने पर 10 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 नवंबर को दोपहर तीन बजे उसकी मौत हो गई। गांव निवासी ममता यादव(25) पत्नी अरविंद यादव सात माह की गर्भवती थीं। उन्हें बुखार की शिकायत थी। पहले परिजन ने मैनपुरी में इलाज कराया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 नवंबर की सुबह सात बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला और युवती की मौत एक ही दिन होने से गांव में शोक की लहर है।
गांव घनश्यामपुर में एक सप्ताह पहले बुखार के मरीजों की सूचना पर लगातार शिविर लगवाया गया था। लोगों की स्थिति में सुधार भी था। एक युवती व महिला की मौत की जानकारी मिली है। टीम भेजकर जांच कराई जाएगी।
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डॉ. आरसी गुप्ता, सीएमओ
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गांव घनश्यामपुर निवासी प्रिया (19) पुत्री ओमप्रकाश यादव को बुखार की शिकायत थी। परिजनों ने पहले ज्योंती में इलाज कराया। आराम न मिलने पर उसे पीजीआई सैफई, इटावा ले गए। हालत में सुधार न होने पर 10 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 नवंबर को दोपहर तीन बजे उसकी मौत हो गई। गांव निवासी ममता यादव(25) पत्नी अरविंद यादव सात माह की गर्भवती थीं। उन्हें बुखार की शिकायत थी। पहले परिजन ने मैनपुरी में इलाज कराया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 नवंबर की सुबह सात बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला और युवती की मौत एक ही दिन होने से गांव में शोक की लहर है।
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गांव घनश्यामपुर में एक सप्ताह पहले बुखार के मरीजों की सूचना पर लगातार शिविर लगवाया गया था। लोगों की स्थिति में सुधार भी था। एक युवती व महिला की मौत की जानकारी मिली है। टीम भेजकर जांच कराई जाएगी।
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