Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Young woman and another female, both suffering from fever, die during treatment

Mainpuri News: बुखार से पीड़ित युवती और महिला की उपचार के दौरान मौत

Thu, 12 Nov 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Young woman and another female, both suffering from fever, die during treatment
फोटो 5 प्रिया यादव
ज्योंती। विकासखंड कुरावली के ग्राम घनश्यामपुर में बुखार से पीड़ित एक युवती और महिला की मौत से गांव में शोक का माहौल है। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए दूसरे शहरों के अस्पतालों में ले गए थे।
विज्ञापन


गांव घनश्यामपुर निवासी प्रिया (19) पुत्री ओमप्रकाश यादव को बुखार की शिकायत थी। परिजनों ने पहले ज्योंती में इलाज कराया। आराम न मिलने पर उसे पीजीआई सैफई, इटावा ले गए। हालत में सुधार न होने पर 10 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 नवंबर को दोपहर तीन बजे उसकी मौत हो गई। गांव निवासी ममता यादव(25) पत्नी अरविंद यादव सात माह की गर्भवती थीं। उन्हें बुखार की शिकायत थी। पहले परिजन ने मैनपुरी में इलाज कराया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 नवंबर की सुबह सात बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला और युवती की मौत एक ही दिन होने से गांव में शोक की लहर है।
विज्ञापन


गांव घनश्यामपुर में एक सप्ताह पहले बुखार के मरीजों की सूचना पर लगातार शिविर लगवाया गया था। लोगों की स्थिति में सुधार भी था। एक युवती व महिला की मौत की जानकारी मिली है। टीम भेजकर जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


डॉ. आरसी गुप्ता, सीएमओ

फोटो 5 प्रिया यादव

फोटो 5 प्रिया यादव

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed