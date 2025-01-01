फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Whether you're heading out for a picnic or transporting a wedding procession... a Roadways bus will be there to assist you.

Mainpuri News: पिकनिक पर जाना हो या ले जानी हो बरात... रोडवेज बस का मिलेगा साथ

Wed, 04 Nov 2026 12:24 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 04 Nov 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Whether you're heading out for a picnic or transporting a wedding procession... a Roadways bus will be there to assist you.
फोटो 5 मैनपुरी डिपो के स्टैंड पर खड़ीं बसें। संवाद
मैनपुरी। शादी-विवाह, पिकनिक व अन्य किसी कार्यक्रम के लिए निजी बसों की तरह अब रोडवेज बसों को भी बुक किया जा सकेगा। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बसों को विशेष आयोजनों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए कम से कम 400 किलोमीटर का किराया देना होगा।
विज्ञापन

परिवहन निगम की इस व्यवस्था से शादी-विवाह के सीजन में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। बरात ले जाने, धार्मिक यात्राओं, पिकनिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के लिए बस बुक कराई जा सकेगी। बस की बुकिंग कराने के लिए यात्रा की निर्धारित तिथि से करीब एक सप्ताह पहले संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को आवेदन देना होगा। आवेदन में यात्रा की तिथि, गंतव्य और बस की आवश्यकता से संबंधित जानकारी देनी होगी।
विज्ञापन

मैनपुरी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि निगम की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार 24 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए 27808 रुपये किराया देना होगा। निर्धारित दूरी से अधिक बस चलने पर 74 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed