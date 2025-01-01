Mainpuri News: पिकनिक पर जाना हो या ले जानी हो बरात... रोडवेज बस का मिलेगा साथ

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परिवहन निगम की इस व्यवस्था से शादी-विवाह के सीजन में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। बरात ले जाने, धार्मिक यात्राओं, पिकनिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के लिए बस बुक कराई जा सकेगी। बस की बुकिंग कराने के लिए यात्रा की निर्धारित तिथि से करीब एक सप्ताह पहले संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को आवेदन देना होगा। आवेदन में यात्रा की तिथि, गंतव्य और बस की आवश्यकता से संबंधित जानकारी देनी होगी।मैनपुरी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि निगम की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार 24 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए 27808 रुपये किराया देना होगा। निर्धारित दूरी से अधिक बस चलने पर 74 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा।