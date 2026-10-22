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Mainpuri News: श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने किया नगर भ्रमण

Thu, 22 Oct 2026 10:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 22 Oct 2026 10:42 PM IST
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Shri Ram, Lakshman, and Sita toured the city.
करहल। रामलीला महोत्सव के तहत बृहस्पतिवार को श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सहित अन्य पात्रों ने नगर भ्रमण किया। लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर भ्रमण के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान के स्वरूपों के दर्शन किए। रामलीला महोत्सव के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर समिति के सचिव नितिन चतुर्वेदी, अध्यक्ष बलराम दुबे, लालसिंह वर्मा, पंकज चतुर्वेदी, सुभाष यादव, अमरसिंह यादव आदि मौजूद रहे।
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