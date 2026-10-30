यहां लगती है सबसे बड़ी ‘अदालत’: सपेरों के गांव के नाम से मशहूर है नगला बील, कोई नहीं जाता थाना-कचहरी

छिन गया पुश्तैनी हुनर, मजदूरी के भरोसे चल रहे चूल्हे

देशभर के सपेरों को न्याय देने वाला तीन हजार की आबादी का यह गांव आज रोजगार और बच्चों के भविष्य को लेकर बेबस है। सांप पकड़ने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगने से बीन की धुन खामोश हो गई है और पुश्तैनी कला छिन गई है। अब मजदूरी ही आजीविका का इकलौता विकल्प है। ग्रामीण राजेश नाथ और सुभाषचंद्र का कहना है कि कानून ने जीविका तो छीन ली लेकिन वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया। यदि सरकार आर्थिक सहायता और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की ठोस व्यवस्था करे तो हमारी नई पीढ़ी का भविष्य संवर सकता है।