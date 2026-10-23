Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 23 Oct 2026 11:35 PM IST
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श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे गांव एलाऊ कोठी में श्रीराम कथा का आयोजन।
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रामलीला
- दोपहर 11 बजे पंजाबी कॉलोनी में राम यज्ञ का आयोजन होगा।
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में रामेश्वर स्थापना की लीला का मंचन होगा।
- शाम 6 बजे किशनी में रामलीला कार्यक्रम के दौरान शिव बरात निकाली जाएगी।
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- दोपहर 2 बजे गांव एलाऊ कोठी में श्रीराम कथा का आयोजन।
रामलीला
- दोपहर 11 बजे पंजाबी कॉलोनी में राम यज्ञ का आयोजन होगा।
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में रामेश्वर स्थापना की लीला का मंचन होगा।
- शाम 6 बजे किशनी में रामलीला कार्यक्रम के दौरान शिव बरात निकाली जाएगी।