Mainpuri News: सिटी में आज

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- दोपहर 2 बजे गांव एलाऊ कोठी में श्रीराम कथा का आयोजन।

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रामलीला

- दोपहर 11 बजे पंजाबी कॉलोनी में राम यज्ञ का आयोजन होगा।



- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में रामेश्वर स्थापना की लीला का मंचन होगा।

- शाम 6 बजे किशनी में रामलीला कार्यक्रम के दौरान शिव बरात निकाली जाएगी।

श्रीराम कथा