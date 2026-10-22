फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Action taken against 23 shops to curb black marketing of fertilizers

Mainpuri News: खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 23 दुकानों पर कार्रवाई

Thu, 22 Oct 2026 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Action taken against 23 shops to curb black marketing of fertilizers
मैनपुरी। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद की कालाबाजारी रोकने लिए बृहस्पतिवार को तहसील स्तर पर कार्रवाई की गई। डीएम की नामित टीमों के सदस्यों ने 23 दुकानों का निरीक्षण किया। चार दुकानों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। दो दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पिछले कुछ दिनों से जिलाधिकारी को निजी खाद-बीज की दुकानों से अधिक कीमत पर खाद की जानकारी मिल रही थी। इस पर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील स्तर पर टीमें गठित की। जिला कृषि अधिकारी अविशांक सिंह चौहान, उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए गौरव शाक्य ने अलग-अलग दुकानों से चार नमूने लिए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने जिले के सभी खाद-बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार से निर्धारित मूल्य पर ही खाद-बीज की बिक्री करें। खाद-बीज बिक्री संबंधी अभिलेख न दिखा पाने पर श्यामवीर खाद बीज भंडार जसवंत नगर बिछवां और केतन खाद बीज भंडार इमायदपुर के संचालक को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का सही जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed