Mahoba News: दिवारी नृत्य में तगारी की टीम ने मारी बाजी

काशी प्रसाद इंटर कॉलेज खरेला में प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में शामिल पांच टीमों ने दो चरणों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। कस्बे के मोहल्ला स्वामीदास के रामपाल यादव की टीम के कलाकारों ने लाठियों के ऊपर से करतब दिखाए। साथ ही शरीर के ऊपर से बाइक निकालकर दर्शकों को हैरत में डाल दिया। टिकरी की टीम ने भी अनूठे अंदाज में लाठियां भांजकर खूब तालियां बटोरीं। तगारी की टीम ने जंगी कला कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने तगारी की टीम को प्रथम, रामपाल यादव की टीम को द्वितीय और स्वामीदास को तृतीय स्थान दिया। सभी विजेताओं को शील्ड व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान नगर के बुजुर्ग दिवारी कलाकारों को शाल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत सिंह, रवींद्र मिश्रा, अतुल, लिपिक महेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।