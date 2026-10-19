Mahoba News: दबंगों ने तीन लोगों को पीटा, सात पर प्राथमिकी

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थाना कबरई के गहरा निवासी रामकुमारी ने पुलिस को तहरीर उी। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह बेटा लालचंद्र गांव के ही चंदू वर्मा के ई-रिक्शा से कबरई जा रहा था। रास्ते में शराब ठेका के पास गांव के महेश श्रीवास ने रिक्शा रोक लिया और पुराने विवाद में मारपीट की। किसी तरह वह जान बचाकर भागा तो आरोपी ने भाई कल्लू के साथ पीछाकर लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया। आरोप है कि मारपीट में बेटे के गले से सोने का लॉकेट और पर्स में रखे 10 हजार रुपये गिर गए।दूसरी घटना में थाना अजनर के बड़खेरा गांव निवासी राहुल राजपूत ने बताया कि जमीन से कब्जा छोड़ने की बात कहने पर चाचा अरविंद, बृजेंद्र, चचेरे भाई दिनेश व अनुज ने उसे लाठी-डंडे से पीटा। दोनों भाइयों समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। एक शहर कोतवाली क्षेत्र के मुड़हरा गांव निवासी उदयभान ने निजी स्कूल के ठेकेदार भजनलाल रैकवार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।