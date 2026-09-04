फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   I have lived my life like a mirror...

Mahoba News: आईना बनके गुजारी है जिंदगी मैंने...

Fri, 04 Sep 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
I have lived my life like a mirror...
फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा
महोबा। शहर में चल रहे कजली मेले में बुधवार की रात कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश के कोने-कोने से आए कवियों ने ओज, शृंगार और हास्य रस की कविताओं से देर रात तक समां बांधा। प्रसिद्ध कवि विष्णु सक्सेना ने तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले की कोई और बहा ले मुझको, आईना बनके गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
विज्ञापन

शहर के कवि रोहित शर्मा के संयोजन में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत कवयित्री शशि श्रेया ने सरस्वती वंदना से की। मंच का संचालन कर रहे सरदार मंजीत सिंह ने कवियों का परिचय कराया। कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम की कविता एक नेमत है तू जिंदगी के लिए, जिंदगी में मिली हर खुशी के लिए, को खूब सराहा गया। हास्य रस के कवि मुन्ना बैटरी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कटाक्ष करते हुए दर्शकों को खूब हंसाया।
विज्ञापन

ओज के कवि अभिराम पाठक ने देश में चल रही कश्मीर की समस्या को लेकर कविता पढ़ी। कवि सुरेंद्र यादवेंद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा कि रीत-रिवाज महोबा के भी नहीं समझ में आते, अरे यहां पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़ों से जाते, इनकी रहे सलामत यारी रे बजाओ ताली। सरदार मंजीत सिंह ने कविता सींचेंगे वृक्षों को तब फल आएंगे, खोदेंगे कुआं शीतल जल पाएंगे, पढ़कर लोगों के दिलों में जगह बनाई। ललितपुर से आए कवि संजय पांडेय ने भी शानदार काव्यपाठ किया। वहीं शृंगार रस के कवि डॉ. विष्णु सक्सेना, वीर रस के कवि वेदव्रत बाजपेयी ने अपनी रचनाएं पढ़कर पूरे सदन को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


संगोष्ठी में ऐतिहासिक स्थलों का बताया महत्व
कजली मेला महोत्सव में पर्यटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति के बारे में जानकारी दी गई। साहित्यकार संतोष पटैरिया ने महोबा के पर्यटन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। गोष्ठी के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं। यहां पर पर्यटन सूचना अधिकारी डॉ. चित्रगुप्त, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के सदस्य हरनारायण यादव, ओमप्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। (संवाद)

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

फोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-श्रृंगार रस में कविता पेश करती उरई की कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव। संवा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed