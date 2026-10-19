Mahoba News: सड़क हादसों में किशोर समेत पांच घायल

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महोबा। अलग-अलग स्थानों पर हुईं सड़क दुर्घटनाओं में किशोर समेत पांच लोग घायल हो गए। मोहल्ला कस्बाथाई निवासी राजेंद्र शनिवार की रात पत्नी अनीता (28) के साथ बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में ब्रेकर में बाइक उछलने से महिला गिर गई जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। पति ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बम्हौरीकला की रिया, गौहारी खोड़ा के बलराम, डढ़हतमाफ के विजय और कबरई के देवप्रकाश (11) अन्य सड़क हादसों में घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।