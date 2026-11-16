Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Farmers shun NPK while waiting for DAP; 60 percent of the fertilizer remains unsold.

Mahoba News: डीएपी के इंतजार में एनपीके से किसानों ने मोड़ा मुंह, 60 फीसदी खाद नहीं बिकी

Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Farmers shun NPK while waiting for DAP; 60 percent of the fertilizer remains unsold.
फोटो 16 एमएएचपी 15 परिचय-सहकारी समिति में एनपीके खाद की बोरियां ले जाते इक्का-दुक्का किसान। संव
बेलाताल (महोबा)। डीएपी खाद की किल्लत के कारण किसान अब एनपीके लेने से भी कतरा रहे हैं। सोमवार को मंगरौलखुर्द गांव स्थित जैतपुर सहकारी समिति में एक हजार बोरी एनपीके खाद उपलब्ध होने के बावजूद किसानों ने खास रुचि नहीं दिखाई। दिनभर में महज 400 बोरी का ही वितरण हो सका जबकि 600 बोरी खाद समिति में बची रह गई। अधिकांश किसान डीएपी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
विज्ञापन

किसान देवीदीन, पप्पू, हरदयाल, भिम्मा आदि का कहना है कि रबी की फसलों की बोआई के लिए उन्हें डीएपी की जरूरत है। खाद न मिलने से खेत तैयार होने के बावजूद बोआई में देरी हो रही है। ऐसे में एनपीके उपलब्ध होने से वह डीएपी का इंतजार कर रहे हैं। समिति के कई खाताधारक किसानों ने भी डीएपी की उम्मीद में एनपीके लेने से परहेज किया।
विज्ञापन

खास बात यह रही कि किसानों को खाद के लिए न तो टोकन लेना पड़ा और न ही लाइन में लगना पड़ा। सहकारी समिति में खाद वितरण का 70 प्रतिशत हिस्सा खाताधारक व 30 प्रतिशत गैर खाताधारक किसानों के लिए निर्धारित है। समिति के प्रभारी मथुरा प्रसाद ने बताया कि एक हजार बोरी एनपीके में से सोमवार को 400 बोरी का वितरण हुआ है। डीएपी की आपूर्ति होते ही उसका भी वितरण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

2,405 एमटी डीएपी उपलब्ध, किसानों को नहीं होगी परेशानी
महोबा। रबी फसलों की बोआई के बीच डीएपी की किल्लत की आशंका को देखते हुए डीएम प्रभास कुमार ने किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि जिले में बिक्री केंद्रों और बफर गोदामों को मिलाकर 2,405 एमटी डीएपी उपलब्ध है। इसके अलावा बांदा में आने वाली इफ्को की रैक से 400 एमटी डीएपी का आवंटन भी महोबा को मिला है। बताया कि सहकारी केंद्रों पर 340 व निजी केंद्रों पर 386 एमटी डीएपी मौजूद है। वहीं बफर गोदामों में 1,279 एमटी खाद रखी है। डीएपी का निर्धारित मूल्य 1,350 रुपये प्रति बोरी है। दलहनी फसलों में एनपीके का प्रयोग भी बेहतर विकल्प है। खाद संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। जिसका दूरभाष नंबर 05281-255245 व मोबाइल नंबर 9451658630 है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed