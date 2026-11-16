Mahoba News: डीएपी के इंतजार में एनपीके से किसानों ने मोड़ा मुंह, 60 फीसदी खाद नहीं बिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसान देवीदीन, पप्पू, हरदयाल, भिम्मा आदि का कहना है कि रबी की फसलों की बोआई के लिए उन्हें डीएपी की जरूरत है। खाद न मिलने से खेत तैयार होने के बावजूद बोआई में देरी हो रही है। ऐसे में एनपीके उपलब्ध होने से वह डीएपी का इंतजार कर रहे हैं। समिति के कई खाताधारक किसानों ने भी डीएपी की उम्मीद में एनपीके लेने से परहेज किया।खास बात यह रही कि किसानों को खाद के लिए न तो टोकन लेना पड़ा और न ही लाइन में लगना पड़ा। सहकारी समिति में खाद वितरण का 70 प्रतिशत हिस्सा खाताधारक व 30 प्रतिशत गैर खाताधारक किसानों के लिए निर्धारित है। समिति के प्रभारी मथुरा प्रसाद ने बताया कि एक हजार बोरी एनपीके में से सोमवार को 400 बोरी का वितरण हुआ है। डीएपी की आपूर्ति होते ही उसका भी वितरण कराया जाएगा।2,405 एमटी डीएपी उपलब्ध, किसानों को नहीं होगी परेशानीमहोबा। रबी फसलों की बोआई के बीच डीएपी की किल्लत की आशंका को देखते हुए डीएम प्रभास कुमार ने किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि जिले में बिक्री केंद्रों और बफर गोदामों को मिलाकर 2,405 एमटी डीएपी उपलब्ध है। इसके अलावा बांदा में आने वाली इफ्को की रैक से 400 एमटी डीएपी का आवंटन भी महोबा को मिला है। बताया कि सहकारी केंद्रों पर 340 व निजी केंद्रों पर 386 एमटी डीएपी मौजूद है। वहीं बफर गोदामों में 1,279 एमटी खाद रखी है। डीएपी का निर्धारित मूल्य 1,350 रुपये प्रति बोरी है। दलहनी फसलों में एनपीके का प्रयोग भी बेहतर विकल्प है। खाद संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। जिसका दूरभाष नंबर 05281-255245 व मोबाइल नंबर 9451658630 है।