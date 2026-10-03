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Mahoba News: घंटों लगाई लाइन, नहीं मिली खाद, किसानों ने किया हंगामा

Sat, 03 Oct 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:56 PM IST
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Farmers created an uproar after waiting in line for hours without getting fertilizer.
फोटो 03 एमएएचपी 05 परिचय-बीपैक्स समिति के बाहर खाद के लिए कतार में लगे किसान। संवाद - फोटो : पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका निशा के परिजन, मौजूद पुलिस। संवाद
अजनर (महोबा)। कस्बा अजनर स्थित बीपैक्स समिति में शनिवार को खाद वितरण की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच गए। लंबी-लंबी कतारों में लगे अधिकांश किसानों को शाम तक खाद न मिलने से वह भड़क गए। आक्रोशित किसानों ने समिति के बाहर हंगामा करते हुए विरोध जताया। खाद के लिए 400 किसानों को टोकन दिए गए लेकिन महज 150 किसानों को ही खाद मिल सकी। इससे किसानों में आक्रोश दिखा।
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किसान इस समय रबी फसल की तैयारी में जुटे हैं। खाद की व्यवस्था के लिए किसान एक सप्ताह से समिति के चक्कर लगा रहे हैं। शनिवार को बीपैक्स समिति अजनर में सुबह छह बजे से ही किसान पहुंच गए। लंबी-लंबी कतारों में लग किसानों को समिति की ओर से टोकन दिए गए। टोकन मिलने पर किसानों को खाद मिलने की उम्मीद रही लेकिन समिति में महज 460 बोरी ही खाद उपलब्ध थी जबकि टोकन 400 किसानों को बांटे गए। शाम तक 150 किसानों को ही खाद मिल सकी।
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घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद न मिलने से किसान भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। प्रमोद, दीनदयाल, मुन्ना आदि किसानों का कहना है कि रबी फसल की तैयारी के बीच खाद की जरूरत है। समय पर खाद न मिलने से खेती का काम प्रभावित हो सकता है। किसानों ने समिति पर जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।
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समिति के सचिव भूपकिशोर ने बताया कि समिति के खाताधारक व फार्मर रजिस्ट्री दर्ज किसानों को ही खाद दी जा रही है। बड़े जोत वाले किसानों को तीन बोरी और लघु किसानों को एक बोरी खाद देने की व्यवस्था की गई है। शनिवार को टोकन के अनुसार खाद का वितरण किया गया है।
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