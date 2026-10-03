Mahoba News: घंटों लगाई लाइन, नहीं मिली खाद, किसानों ने किया हंगामा

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किसान इस समय रबी फसल की तैयारी में जुटे हैं। खाद की व्यवस्था के लिए किसान एक सप्ताह से समिति के चक्कर लगा रहे हैं। शनिवार को बीपैक्स समिति अजनर में सुबह छह बजे से ही किसान पहुंच गए। लंबी-लंबी कतारों में लग किसानों को समिति की ओर से टोकन दिए गए। टोकन मिलने पर किसानों को खाद मिलने की उम्मीद रही लेकिन समिति में महज 460 बोरी ही खाद उपलब्ध थी जबकि टोकन 400 किसानों को बांटे गए। शाम तक 150 किसानों को ही खाद मिल सकी।घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद न मिलने से किसान भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। प्रमोद, दीनदयाल, मुन्ना आदि किसानों का कहना है कि रबी फसल की तैयारी के बीच खाद की जरूरत है। समय पर खाद न मिलने से खेती का काम प्रभावित हो सकता है। किसानों ने समिति पर जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।समिति के सचिव भूपकिशोर ने बताया कि समिति के खाताधारक व फार्मर रजिस्ट्री दर्ज किसानों को ही खाद दी जा रही है। बड़े जोत वाले किसानों को तीन बोरी और लघु किसानों को एक बोरी खाद देने की व्यवस्था की गई है। शनिवार को टोकन के अनुसार खाद का वितरण किया गया है।