फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Farmers' 40-year-old dream fulfilled, computerized land records now available.

Mahoba News: किसानों का 40 साल पुराना सपना पूरा, मिलने लगी कंप्यूटरीकृत खतौनी

Fri, 04 Sep 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Farmers' 40-year-old dream fulfilled, computerized land records now available.
कुलपहाड़ (महोबा)। क्षेत्रीय विधायक व चेयरमैन के प्रयास से 40 साल बाद किसानों की कंप्यूटरीकृत खतौनी का सपना पूरा हो गया। बृहस्पतिवार से किसानों को खतौनी मिलने लगीं। तहसील सभागार से किसानों को कंप्यूटरीकृत खतौनी का वितरण किया गया।
विज्ञापन

वर्ष 1979 से 2022 तक चकबंदी प्रक्रिया का कार्य चलता रहा। चकबंदी का कार्य पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में धारा 52 का प्रकाशन भी हो गया था लेकिन शासन से कोड नंबर न मिलने के चलते कुलपहाड़ ग्रामीण व नगर मौजा के किसानों की खतौनी कंप्यूटर पर अपलोड नहीं हो पा रही थी। खतौनी न होने की वजह से किसानों को बीमा, खाद, बीज आदि सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। नगर के जागरूक किसानों, अधिवक्ताओं व समाजसेवियों की ओर से इसको लेकर विभिन्न माध्यमों से मांग की जाती रही है।
विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अरजरिया ने विधायक बृजभूषण के साथ मिलकर आखिरकार इस कार्य को पूरा करा लिया है। तहसील सभागार में क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण राजपूत, चेयरमैन वैभव अरजरिया ने एसडीएम आदेश सिंह सागर की मौजूदगी में किसानों को कंप्यूटरीकृत खतौनी वितरण किया। उन्होंने कहा कि यह खतौनी किसानों की जमीन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। यहां पर तहसीलदार न्यायिक विक्रम, नायब तहसीलदार मुकुल कुमार, डॉ. कमलेश सक्सेना, बार अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यादव, एड. श्याम किशोर सोनी, धर्मेंद्र यादव, महेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed