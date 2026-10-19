त्योहार में शराब पीकर न चलाएं वाहन : एआरटीओ
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:27 AM IST
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महोबा। आगामी दशहरा और दिवाली के त्योहार को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में एआरटीओ व एआरएम ने चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान शपथ दिलाकर दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए कहा।
एआरटीओ दयाशंकर ने छतरपुर रोड स्थित नवीन बस स्टैंड पहुंचकर चालकों व परिचालकों को वाहन चलाते समय नियमों का ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने शहर के महोबा डिपो पहुंच चालकों को शराब न पीकर और तेज गति से वाहन न चलाने के निर्देश दिए। कहा कि बसों में अश्लील गाने न बजाएं, महिलाओं से अभद्रता न करें व बस में सफर करने वाले यात्रियों के साथ शालीन और मधुर व्यवहार किया जाए।
एआरएम कमल किशोर आर्य ने बताया कि त्योहारों के दौरान बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में चालक व परिचालक जिम्मेदारी समझकर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने का दायित्व निभाएं। इस मौके पर कार्यालय सहायक रामनरेश साहू, डिपो प्रभारी प्रवीण कुमार, नरेंद्र सिंह, रिजवान खान, सुधीर मिश्रा, एमपी लखेरे आदि मौजूद रहे।
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एआरटीओ दयाशंकर ने छतरपुर रोड स्थित नवीन बस स्टैंड पहुंचकर चालकों व परिचालकों को वाहन चलाते समय नियमों का ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने शहर के महोबा डिपो पहुंच चालकों को शराब न पीकर और तेज गति से वाहन न चलाने के निर्देश दिए। कहा कि बसों में अश्लील गाने न बजाएं, महिलाओं से अभद्रता न करें व बस में सफर करने वाले यात्रियों के साथ शालीन और मधुर व्यवहार किया जाए।
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एआरएम कमल किशोर आर्य ने बताया कि त्योहारों के दौरान बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में चालक व परिचालक जिम्मेदारी समझकर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने का दायित्व निभाएं। इस मौके पर कार्यालय सहायक रामनरेश साहू, डिपो प्रभारी प्रवीण कुमार, नरेंद्र सिंह, रिजवान खान, सुधीर मिश्रा, एमपी लखेरे आदि मौजूद रहे।
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