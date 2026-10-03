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Mahoba News: घर से निकले वृद्ध का कुएं में मिला शव

Sat, 03 Oct 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:38 PM IST
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Body of elderly man who left home found in well
महोबा। थाना अजनर के लेवा गांव में घर से निकले वृद्ध का शव कुएं से बरामद हुआ। लेवा निवासी नृपत अहिरवार (70) शुक्रवार की देर शाम परिजन को कुछ बताए बिना घर से निकल गए। देर रात तक उनके घर न आने पर परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार की दोपहर वृद्ध का शव गांव के बाहर कुएं में उतराता मिला। मृतक के भाई अयोध्या ने बताया कि नृपत मानसिक रूप से परेशान रहते थे। आशंका जताई कि कुएं के समीप से निकलते समय पैर फिसलने से वह नीचे गिरे होंगे। हालांकि परिजन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया।
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