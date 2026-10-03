Mahoba News: 15 दिन का दिया था भरोसा, नहीं बना श्मशान घाट

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छिकहरा निवासी प्रताप, परमा, नंदराम, मुन्ना, चतुर, भोला, गुमना, हरीराम, योंगेंद्र, विनोद कुमार, ऊदल आदि ने शिकायती पत्र में कहा कि 13 अगस्त को गांव में तारा नाम की महिला का निधन हो गया था। श्मशान घाट न होने पर ग्रामीणों ने चिता सजाकर जाम लगाया था। तब तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल ने श्मशान घाट के लिए जमीन चिह्नित कर भरोसा दिया था कि 15 दिन में श्मशान घाट का निर्माण शुरू हो जाएगा।समाधान दिवस में 110 शिकायत आईं। इनमें सिर्फ नौ शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। श्रीनगर निवासी नथुवा ने जमीन कब्जे, दिसरापुर रोड बजरंग नगर निवासी छोटेलाल, सोनू मिश्रा, सुनील आदि ने सीसी निर्माण, कैमाहा निवासी सावित्री और शहर के पठानपुना निवासी फरीदा ने पीएम आवास से संबंधित शिकायती पत्र सौंपा।इस दौरान जमीन कब्जा व राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ज्यादा रहीं। लेखपालों की हड़ताल से राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। इस मौके पर एसपी शशांक सिंह, सीडीओ बलराम कुमार, एडीएम न्यायिक सुखवीर सिंह, एसडीएम शिवध्यान पांडेय आदि मौजूद रहे।चरखारी में कमिश्नर और डीआईजी ने सुनीं समस्याएंचरखारी। तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में चित्रकूटधाम मंडल बांदा के कमिश्नर अजीत कुमार व डीआईजी एस राजेश ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 15 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। कमिश्नर ने कहा कि वर्षा से हुई जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति का राजस्व टीम से तत्काल सर्वे कराकर तीन दिन के अंदर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।