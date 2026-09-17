जोन, सेक्टर और बूथ प्रभारी पार्टी की रीढ़ : श्यामलाल

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महराजगंज। समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार को विधानसभा सदर का पीडीए जन पंचायत और कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी नगर स्थित लॉन में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कहा कि जोन, सेक्टर और बूथ प्रभारी पार्टी की रीढ़ हैं।उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान, नौजवान, व्यापारी और महिलाएं परेशान हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को बराबरी का हिस्सा देने की बात करती है। इस मौके पर पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कहा कि पीडीए के जरिये समाज के सभी वर्गों को भागीदारी दिलाने का प्रयास है। कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचकर संगठन को मजबूत करें और जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाएं।अपने संबोधन में सपा के जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। सम्मेलन को वरिष्ठ नेता निर्मेश मंगल, पूर्व विधायक श्रीपति आजाद, पूर्व विधायक सुदामा प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष प्रणय गौतम, बिंद्रेश कनौजिया, श्रवण पटेल, पूर्व अध्यक्ष आमिर खान आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर आमिर खान, दिलीप शुक्ला, महातम यादव, देवेंद्र प्रताप शाही, सतीश यादव, अमरनाथ यादव समेत सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।